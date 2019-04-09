Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран

Тільки ледачий зараз не говорить про наші вибори. І це зрозуміло, адже ми пережили поки перший тур. Попереду ще перегони, на яких визначиться, хто буде президентом України. У фейсбуці зараз свої перегони: роблять ставки, хто переможе, сварять за відданий за когось з кандидатів голос.

Мені теж є що сказати з цього приводу. Чесно – я кайфую. Це, напевно, вперше в історії України, коли до виборів президента в українців таке свідоме ставлення. Навіть хай і не в усіх. Але! Нарешті більшість людей почали усвідомлювати серйозність такого явища як вибори, і що їхній вибір важливий, і що вони реально можуть впливати на ситуацію в країні.

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Але ще раніше мене страшенно потішили черги. Так-так, черги. На зміну місця голосування. Люди годинами чекали біля місцевих адміністрацій, щоб змінити місце свого голосування. Один луганчанин Юрій Кривенко, який живе в Києві вже 12 років, прочекав в черзі – на секундочку – 7 годин! І все тільки для того, щоб 31 березня віддати свій голос за свого кандидата.

Я перечитав і передивився безліч російських сайтів і каналів, і звідусіль лунало одне й те саме: вибори будуть провалені, буде кров на вулицях, буде кінець українській державності, армія піде на Київ, і все в такому дусі. Натомість маємо: проведений перший тур, з порушеннями – але не в диких масштабах, і реальну боротьбу: між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

І навіть попри нинішні запеклі бої кандидатських симпатій зі взаємними звинуваченнями і образами, для мене це і є її величність Демократія. Єдина відмінність нашої української демократії від демократій інших розвинутих держав, це те, що у нас – так звана "молода демократія", яка відрізняється від ліберальної нестабільною політичною системою.

Для мене найважливішим питанням у всьому цьому є свобода. Свобода обирати кого хочеш і робити, що хочеш – в межах, прописаних українськими законами та Конституцією. Решта – не припустимо. А також свобода вибору і дій. Ми воюємо на Сході не тільки за свої землі і свої сім'ї, не тільки за свою країну і її територіальну цілісність, але й за нашу свободу. Свободу слова, свободу дій і свободу вибору. Тож, будь ласка, поважайте вибір кожного, як би сильно він вам був не до вподоби. Адже від взаємоповаги залежить наше майбутнє.

Незалежно від того, хто буде наступним президентом України, йому доведеться рахуватися не тільки із тими, хто за нього голосував, але й з ветеранами. Адже, як я говорив у своїх попередніх блогах, я та такі як я, не будемо мовчки сидіти, склавши руки, якщо буде обраний курс на неофіційну капітуляцію перед Росією. Разом з побратимами не можемо цього дозволити і не дозволимо нікому.

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Ну і в кінці скажу вже зовсім від серця: я поважаю вибір кожного українця, кожного для кого Україна є домівкою і рідною землею. А щодо тих виборців, які голосували за ставлеників Росії, то я приготував для вас окреме побажання.