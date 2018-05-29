"Яндекс" презентовал умную колонку: чем уникальна новинка

Компания "Яндекс" представила умную колонку, которая получила название "Станция". Это мультимедийный центр со встроенным голосовым помощником "Алиса".

Новую разработку представили на конференции YaC2018.

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"Умная" колонка выдает 50 Ватт звука, может подключаться к телевизору и управляет как воспроизведением видео, так и музыкой – к гаджету подключен сервис "Яндекс.Музыка" с 35 миллионами композиций. Пользователь может попросить "Алису" поставить трек, изменить громкость, перемотать и выполнить другие команды.

Кроме непосредственно функций медиацентра колонка также работает в качестве голосового помощника и может, например, поставить будильник или напомнить о встрече в календаре. Также с помощью "Станции" пользователь может купить что-либо через интернет. В будущем "Яндекс" внедрит биометрическое распознавание, чтобы колонка могла понимать, кто из членов семьи к ней обращается, чтобы, например, ребенок не купил что-то самостоятельно без ведома родителей. На данном этапе для верификации покупок нужно будет их отдельно принимать в приложение-компаньоне, установленном на смартфоне.

"Яндекс" презентовал умную колонку

В гаджете установлено семь микрофонов, которые следят за источником языка, благодаря чему умная колонка слышит речь человека даже сквозь громкую музыку. В колонке предусмотрена кнопка для аппаратного отключения микрофонов. Кроме того, "Станция" поддерживает различные профили выдачи контента, например, умеет реагировать на присутствие детей, фильтруя ответы.

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Станция будет доступна в трех цветах по цене 9990 рублей (около 4 240 гривен), первые устройства поступят в продажу уже этим летом.

Кроме того, представители "Яндекса" рассказали, что в перспективе планируется постепенное внедрение функций умного дома. Начнут они с простых функций, таких как включение и выключение света, однако в дальнейшем, вероятно, появятся и более сложные функции.