15:17
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Яндекс" презентовал умную колонку: чем уникальна новинка

145 Читати новину українською
"Умная" колонка от "Яндекс" / N+1

Компания "Яндекс" представила умную колонку, которая получила название "Станция". Это мультимедийный центр со встроенным голосовым помощником "Алиса".

Новую разработку представили на конференции YaC2018.

Читайте также: Xiaomi представила чемодан, который открывается по отпечатку пальцев: цена новинки

"Умная" колонка выдает 50 Ватт звука, может подключаться к телевизору и управляет как воспроизведением видео, так и музыкой – к гаджету подключен сервис "Яндекс.Музыка" с 35 миллионами композиций. Пользователь может попросить "Алису" поставить трек, изменить громкость, перемотать и выполнить другие команды.

Кроме непосредственно функций медиацентра колонка также работает в качестве голосового помощника и может, например, поставить будильник или напомнить о встрече в календаре. Также с помощью "Станции" пользователь может купить что-либо через интернет. В будущем "Яндекс" внедрит биометрическое распознавание, чтобы колонка могла понимать, кто из членов семьи к ней обращается, чтобы, например, ребенок не купил что-то самостоятельно без ведома родителей. На данном этапе для верификации покупок нужно будет их отдельно принимать в приложение-компаньоне, установленном на смартфоне.

"Яндекс" презентовал умную колонку

В гаджете установлено семь микрофонов, которые следят за источником языка, благодаря чему умная колонка слышит речь человека даже сквозь громкую музыку. В колонке предусмотрена кнопка для аппаратного отключения микрофонов. Кроме того, "Станция" поддерживает различные профили выдачи контента, например, умеет реагировать на присутствие детей, фильтруя ответы.

Читайте также: В России "умные ворота" подписались на платную рассылку и растранжирили все деньги со счета

Станция будет доступна в трех цветах по цене 9990 рублей (около 4 240 гривен), первые устройства поступят в продажу уже этим летом.

Кроме того, представители "Яндекса" рассказали, что в перспективе планируется постепенное внедрение функций умного дома. Начнут они с простых функций, таких как включение и выключение света, однако в дальнейшем, вероятно, появятся и более сложные функции.

Презентация умной колонки от "Яндекс" – смотрите видео

 

Теги: Новости России Техно Яндекс Искусственный интеллект Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 1402
Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
сегодня, 14:01 Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
Яніна Ткачук 182
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 678
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3831
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3727
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук