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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

"Яндекс" снова допустил утечку личных данных россиян

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Новая утечка информации в "Яндекс"
Новая утечка информации в "Яндекс"

Российская поисковая система "Яндекс" вновь допустила утечку личных данных россиян: сканы паспортов, информация о банковских платежах, электронные билеты на самолеты и поезда.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что утечку данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он заявил, что персональную информацию выдают сайты крупнейших российских банков, среди которых "Сбербанк" и ВТБ, департамент транспорта Москвы и агрегатор билетов Trip.com.

В "Яндекс" оправдываются, что поисковый робот индексирует только те сведения, на которых отсутствует защита специальным файлом. В целом это забота владельца сайта или веб-разработчика. Однако сотрудник отдела техсопровождения продуктов ESET Russia Борис Соболев уверяет, что ответственность за подобное частично лежит на поисковых системах.

А в "Сбербанке" заявили, что проводят расследование в связи с попаданием личных данных в поисковик.

Напомним, недавно пользователи российского поисковика "Яндекс" обнаружили, что с его помощью можно получить доступ к различным документам, которые хранятся в облачном хранилище Google Docs. В свободном доступе оказались пароли, номера телефонов и личные данные владельцев Google-аккаунтов.

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Теги: Новости России Техно Кибербезопасность Интернет Яндекс
Источник: 24 Канал
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