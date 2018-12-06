ЯнеБайдужий: прокат "Киборгов" собрал 1,6 миллиона гривен на помощь семьям погибших воинов

Благодаря акции #ЯнеБайдужий удалось собрать свыше 1,6 миллиона гривен на помощь 96 семьям погибших "киборгов".

Социальный проект запустили год назад, 6 декабря 2017-ого, команда фильма "Киборги", Благотворительный фонд "Вернись живым" и "Приватбанк".

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Акция заключалась в том, что с каждого билета, купленного на фильм "Киборги", 5 гривен шло на помощь семьям военных, которые погибли, обороняя от пророссийских наемников Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

96 семей погибших "киборгов" получат по 14 355,96 гривен (с учетом выплаты налогов – НДФЛ и военного сбора). Положат их на специальный акционный депозит на 12 месяцев в "Приватбанке". По нему процентная ставка выше, чем по стандартному вкладу с такими же условиями обслуживания. Деньги должны зачислить уже в декабре.

По словам основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегм, фильм "Киборги" стал не только первой культовой игровой кинолентой о русско-украинской войне. Этот фильм начал новый тренд социально-ответственного кинематографа в Украине.

Команда фильма не только подняла тему войны, подвига и конфликта мировоззрений. Они не стали ограничивать свой вклад в исторические события современности тем, что сделали их предметом своего произведения. Они решили помочь реальным людям, для которых события фильма "Киборги" – это, к большому сожалению, гораздо больше, чем кино. После них многие украинские фильмы имели или хотели иметь благотворительный компонент. Но "Киборги" были не просто первым выдающимся игровым кино. Они были первым фильмом, которому не все равно,

– отметил Дейнега.

Режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев добавил, что никакие деньги не компенсируют людям потерю близких на войне. Но решение продакшена о передаче средств – это попытка выразить хотя бы минимально благодарность павшим защитникам.

"Билеты на фильм "Киборги" – это не просто поддержка украинского кино, таким образом мы с фондом и всей съемочной группой актуализировали идею ответственности за себя и за страну. Эта акция стала свидетельством неравнодушия украинцев к тому, что происходит на востоке Украины", – сказал режиссер.