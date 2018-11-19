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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Янукович будет жить до тех пор, пока будет интересовать Кремль

      74 Читати новину українською

      Уже почти пять лет Янукович скрывается от украинского правосудия в России. Все это время за свое убежище он платил: то деньгами, которые украл у украинцев, то словами, которые он читает по бумажке в кремлевских СМИ. Но рано или поздно деньги закончатся, а сам Янукович станет окончательно ненужен Путину.

      Во время игры в теннис экс-президент покалечился и не смог сказать последнее слово, которое по странному стечению обстоятельств в Оболонском суде было запланировано именно на 19 ноября.

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      По словам адвоката Виктора Януковича, он находится на лечении после "тяжелой травмы позвоночника и сустава". А в ответ на то, что никаких фото доказательств защитник не предоставил, адвокат возразил, что "не будет снимать клиента, что лежит на больничной койке". Зато судьям он показал только справку из московской клиники.

      Колишній президент України Віктор Янукович грає у теніс

      Бывший президент Украины Виктор Янукович играет в теннис

      Руководствуясь этим единственным доказательством, судьи перенесли заседание на 5 декабря. Надеясь, что к тому времени Янукович выздоровеет и скажет окончательное слово, которое уже в который раз переносят по вине подозреваемого. Отметим, что без этой процедуры судьи не могут вынести приговор экс-презеденту.

      Эксперты уверены, что экс-гарант затягивает дело. По их мнению, эта история была выдумана спецслужбами, чтобы Виктор Федорович не появился в суде, и за свой временный покой в России Янукович платит деньгами, украденными из Украины.

      Оболонський суд перніс справу Януковича

      Оболонский суд перенес дело беглого презедента

      Путин не может позволить Украине объявить приговор Януковичу. Не говоря уже о вероятности выдачи его украинской Фемиде. Во-первых, Януковича Путин держит возле себя, потому что с его помощью еще надеется вернуть контроль над Украиной. Во-вторых, благодаря суду над Януковичем Путин показывает беззубость украинского правосудия. Мол, то абсолютно ничего не может сделать, чтобы наказать предателя.

      Янукович будет жить до тех пор, пока будет интересовать Кремль, как инструмент для хаотизации политического дискурса в Украине. Как только Янукович станет неинтересным, ненужным носителем лишней информации с ним может внезапно что-то случиться,
      – отметил политолог Михаил Басараб.

      По мнению экспертов, Янукович может вернуться в Украину в двух случаях: если Украина победит в войне с Россией, или же наоборот – проиграет. В других случаях Путин ни за что не выдаст свидетеля своих преступлений. И, скорее всего, от него просто избавится, как это было со всеми другими приспешниками Кремля. Поэтому, скорее всего, за злодеяния против украинцев Янукович заплатит не тюремным сроком, а внезапной смертью, скажем, от сердечного приступа в одной в российских больниц, которую профессионально инсценируют приспешники Путина.

      Напомним, 18 ноября росСМИ сообщили, что бывшего президента Виктора Януковича госпитализировали в Москве с серьезной травмой. Российские СМИ пишут, что президент-беглец травмировался во время игры в теннис в Подмосковье. Адвокат Януковича Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы его клиент не сможет участвовать в судебном заседании в Киеве, которое было назначено на 19 ноября. Оболонский суд города Киева удовлетворил ходатайство защитников Януковича и перенес заседание на 5 декабря.

      Что такое государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в сообщничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

      Автор: Людмила Кушнир, Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Новости России Владимир Путин Виктор Янукович Судьи
      Источник: 24 канал
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