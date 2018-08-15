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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Янукович отказался от бесплатного адвоката и запретил ему присутствовать на суде по потере Крыма

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Экс-президент Украины Виктор Янукович
Экс-президент Украины Виктор Янукович / rudenko.kiev.ua

Виктор Янукович отказался от услуг адвоката из Центра бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола, а также запретил ему принимать участие и присутствовать в судебном заседании по делу касательно потери Крыма.

Соответствующее заявление Януковича опубликовал на странице в Facebook адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.

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По словам адвоката экс-президента, незаконное привлечение к делу "государственного адвоката" – это попытка суда и ГПУ придать процессу видимость состязательности, а в реальности помочь быстро закончить процесс без допроса свидетелей защиты, исследования наших доказательств и обеспечить вынесение приговора Президенту Виктору Януковичу в установленный срок.

Согласно статье 23 ЗУ "О бесплатной правовой помощи" появление адвоката Рябовола в заседании Суда 16.08.2018 будет ярким доказательством этого преступного сценария власти,
– написал Виталий Сердюк.

Заява Віктора Януковича про відмову від безкоштовного адвоката
Заявление Виктора Януковича об отказе от бесплатного адвоката

Напомним, 7 августа экс-президенту Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката Юрия Рябовола в деле о госизмене.

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Аннексия Крыма Виктор Янукович
Источник: 24 канал
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