Японцы собирают средства на электронный "перекидной календарь": чем интересен девайс

Известный в Японии производитель офисной техники компания King Jim начала сбор средств на интересный настольный гаджет с дисплеем E Ink. Устройство получило название Kakumiru и выполняет роль "перекидного календаря", однако новинка будет по карману далеко не всем.

Об этом сообщает Akiba PC Hotline.

Читайте также: Украинский стартап "взлетел" на Kickstarter

Kakumiru имеет размеры 93 × 41 × 132 миллиметра и оснащен сенсорным экраном E Ink диагональю 4,3 дюйма с разрешением 480 × 800 пикселей. Основное назначение гаджета – служить электронной достопримечательностью для записи с последующим напоминанием запланированных дел.

По данным компании, 70% из тех, кто делает записи с запланированными делами, оставляет заметки авторучкой на листочках, в календарях или где-то еще. Гаджет упростит этот процесс и, что самое главное, будет напоминать о задании в установленное время.

Устройство может работать в одном из пяти режимов: календарь, часы, калькулятор, блокнот или ежедневник с записями о запланированных делах. Встроенный в гаджет акселерометр автоматически развернет экран в зависимости от текущей ориентации в портретный или ландшафтный режим. Напоминание о задачах, кстати, может быть не только звуковым и необязательно звуковым, а также в виде повторяющегося сообщения на экране. Ввод текста или рисунка осуществляется пером из комплекта поставки, хотя устройство оборудовано простым резистивным сенсором и может управляться прикосновением любым предметом.

Питание электронного "перекидного календаря" осуществляется от четырех батареек формфактора AA. На сколько хватает емкости батарей, не уточняется. Гаджет может запомнить до 90 заметок и до 30 задач с напоминанием. Для экспорта данных предусмотрен слот под карту microSD.

Читайте также: Интересный брелок от Google, который защитит от хакеров

Для запуска новинки в производство компания King Jim планирует собрать на краудфандинговой площадке Makuake 10 миллионов иен (примерно 100 тысяч долларов). Цена одного устройства будет начинаться от 100 долларов (около 2 650 гривен. Сбор средств пройдет до октября. Сейчас собрано около половины требуемой суммы. Если гаджет начнут выпускать, поставки первым клиентам начнутся в апреле 2019 года.

Презентация электронного "перекидного календаря" Kakumiru – смотрите видео

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.