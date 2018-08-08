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Японцы создали человекоподобного робота с лицом мальчика: фото

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Японцы создали человекоподобного робота
Японцы создали человекоподобного робота / Фото из открытых источников

Известный японский робототехник Хироси Исигуро создал человекоподобного робота Ибуки, который передвигается благодаря четырем колесам. Лицо у робота как у 10-летнего ребенка.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Рост Ибуки 120 сантиметров, вес – 37 килограммов. Каркас робота создан из углерода и пластика, а лицо и руки покрыты искусственной кожей из латекса. Андроид даже умеет имитировать естественные движения человеческого тела с легким покачиванием. Также машина умеет улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать ими и тому подобное.

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Разработчики также хотят научить машину поддерживать, узнавать людей и выражать эмоции. Также в планах – добавить роботу две ноги.

Японцы создали человекоподобного робота: видео

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Теги: Техно Смартфоны Япония робототехника
Источник: 24 Канал
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