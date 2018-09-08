Японцы создали сеть роботизированных отелей

Заселение в отель Henn na, который расположен вблизи Токио, сначала выглядит абсолютно так же, как и в других странах: гости заносят вещи и идут к рецепции. Однако там их встречают два динозавра, которые синхронно говорят "Добро пожаловать!" на японском.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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Отметим, что первый отель сети Henn na открылся в 2015 году в Нагасаки. Название сети переводится примерно как "странный", политика ее владельцев в общем соответствует этому эпитету.

Главную роль в обслуживании гостей играют работы. В одних отелях (сейчас их восемь) они стилизованы под динозавров, в других – под людей. К примеру, в упомянутом выше токийском отеле гостей в каждом номере ждут дроиды из звездных войн, которые помогут включить телевизор, застелить кровать, а самое главное – поиграют с ребенком. Рыбка, плавающая в большом аквариуме в фойе – это тоже робот, причем конструкция светится в моменты изгибов тела, когда рыбка плавает в своем аквариуме.

Рецепция в отеле Henn na в Токио

При регистрации гости указывают, на каком языке они дальше предпочитают общаться с персоналом. Возможны четыре варианта: японский, английский, китайский и корейский.

В комнатах стоят роботы, которые помогают гостям

Как отмечает менеджер токийского отеля Юкио Нагай, футуристическое решение с персоналом стало следствием ситуации на рынке труда. Японский работник стоит дорого, гораздо дешевле "нанять" работа. Некоторых гостей отеля общение с машинами нервирует, но в целом решение пока себя оправдывает. Фирма использует роботов практически на всех видах работы: от уборки до заполнения бумаг.

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