Японцы установили первый в стране автомат, который сам готовит пиццу

В Японии установили торговый автомат, который сам готовит пиццу. Первый в стране "пиццемат" появился в городе Хиросима.

Об этом сообщает psm7.

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Теперь любой желающий может купить себе коробку с пиццей в торговом автомате. Одна пицца обойдется в 980 иен (приблизительно 245 грн). Долго ждать заказа не придется – автомат приготовит пиццу всего за 5 минут.



Автомат, который готовит пиццу, в Хиросиме

По последним оценкам Японской ассоциации производителей торговых автоматов, вендинг-операторы в стране получают примерно 46 миллиардов долларов дохода в год. В 2016 году в Японии насчитывалось около 5 миллионов торговых автоматов, а этот показатель – самый высокий во всем мире.



Автомат сам готовит и упаковывает пиццу

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