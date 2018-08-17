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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Японцы установили первый в стране автомат, который сам готовит пиццу

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Японцы создали автомат, который сам готовит пиццу
Японцы создали автомат, который сам готовит пиццу / unsplash

В Японии установили торговый автомат, который сам готовит пиццу. Первый в стране "пиццемат" появился в городе Хиросима.

Об этом сообщает psm7.

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Теперь любой желающий может купить себе коробку с пиццей в торговом автомате. Одна пицца обойдется в 980 иен (приблизительно 245 грн). Долго ждать заказа не придется – автомат приготовит пиццу всего за 5 минут.

Автомат, який готує піцу, в Хіросімі
Автомат, который готовит пиццу, в Хиросиме

По последним оценкам Японской ассоциации производителей торговых автоматов, вендинг-операторы в стране получают примерно 46 миллиардов долларов дохода в год. В 2016 году в Японии насчитывалось около 5 миллионов торговых автоматов, а этот показатель – самый высокий во всем мире.

Автомат сам готує та запаковує піцу
Автомат сам готовит и упаковывает пиццу

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Теги: LifeStyle Техно Япония Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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