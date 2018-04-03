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Японец создал нейросеть, которая определяет, где было приготовлено блюдо

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Японец создал нейросеть, которая определяет, где было приготовлено блюдо
Японец создал нейросеть, которая определяет, где было приготовлено блюдо / Фото из открытых источников

Японский программист создал нейросеть, которая способна с 95-процентной точностью определить по фотографии тарелки с рамэном, в каком заведении он был приготовлен. Для своей разработки он использовал сервис Google AutoML Vision, который автоматически создает оптимальные нейросетевые модели для распознавания конкретных типов объектов.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

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Одно из свойств нейросети заключается в способности находить незаметные обычному человеку закономерности в больших объемах данных. Программист из Японии по имени Кэндзи Дои предположил, что вид приготовления одинаковых блюд зависит от конкретного повара, инструментов и других факторов, и, соответственно, эти особенности можно определить с помощью нейросети. Он решил проверить гипотезу на фотографиях рамэна, который готовят в 41 точке известной японской сети ресторанов Ramen Jiro.

Для тренировочных данных для алгоритма он собрал в Интернете 48 244 фотографии из 41 ресторана, отбросил неподходящие картинки, и разметил эти данные, сопоставив каждую фотографию с конкретным рестораном. В результате он получил набор данных, состоящий из примерно 1 170 фотографий тарелок с раменом для каждого ресторана.

Нейромережа навчилась розпізнавати рамен
Пример фото тарелок с рамэном

Этот датасет программист загрузил в сервис Google AutoML Vision, который позволяет создавать нейросетевые модели для распознавания образов. Сервис получает размеченные данные, а затем самостоятельно занимается оптимизацией архитектуры модели для конкретной задачи. При таком подходе задача дается моделям, которые немного отличаются друг от друга и конкурируют между собой. Из них отбираются модели с наилучшими результатами, после чего процесс может повторяться.

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В результате, после 24 тренировок программист получил программу, которая может классифицировать фотографии тарелок с рамэном из 41 ресторана сети с точностью 94,5%. Автор проекта отмечает, что нейросеть правильно классифицировала фотографии при том, что на них были одинаковые тарелки и столы, из чего можно сделать предположение, что она научилась определять различия в самих блюдах, например, в размерах кусков мяса или типе сервировки.

Что такое рамэн? Блюдо японской кухни с пшеничной лапшой. Очень популярно в Корее и Японии, особенно среди молодежи, потому что недорогое, вкусное и питательное. Фактически, рамэн — это фастфуд. В последнее время считается блюдом китайской и корейской кухни.

Теги: Техно Искусственный интеллект Япония
Источник: 24 Канал
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