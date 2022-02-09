Япония готова поставлять газ в Европу в случае вторжения России в Украину

Вероятное полномасштабное вторжение России в Украину может повлечь энергетический кризис в Европе. Правительство Японии рассматривает возможность поставок сжиженного природного газа в европейские страны.

Однако сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для собственных внутренних нужд. Японское правительство обратится к компаниям, которые поставляют сжиженный природный газ.

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Япония готова поставлять газ в Европу

Сейчас в Японии обсуждают возможность объем и сроки, за которые газ будут перенаправлять в Европу, в случае полномасштабной агрессии России против Украины.

что ранее Соединенные Штаты обратились за помощью с газом к Японии. Тогда министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что японская власть ищет такие пути решения задачи, чтобы это не повлияло на повседневную жизнь граждан.

При этом представители энергетического сектора Японии убеждены, что обеспечить излишки газа в феврале будет сложно из-за возможности резкого роста спроса со стороны населения.

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