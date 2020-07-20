Смертность в Японии самая низкая среди всех членов G7. Если же рассматривать подход к тестированию, то здесь у Японии тоже "свой путь".

Нестандартный подход: выборочное тестирование без локдаунов

Япония может выделяться среди других стран мира на фоне борьбы с COVID-19. Она ведет себя практически как Швеция в Европе: вводит лишь некоторые ограничения, но не полный, тотальный карантин. Тестирование тоже довольно избирательное. Детали – в статье 24 канала.

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В Токио и пригородах живет 37 миллионов людей, которые перемещаются в забитых поездах и метро. Идеальная площадка для распространения. Так в чем же секрет? В подходе.

В Токио относились к социальной дистанции более ослаблено по сравнению с другими странами, мощность тестирования остается довольно низкой. Относительно первого, то даже после объявления чрезвычайного положения 15 апреля Япония на дистанции не особо настаивала, сказав лишь: "По возможности не выходите на улицу, бары приостанавливают свою работу (но не закрываются, штрафов не было – 24)".

Этого хватило, а люди старались не рисковать, практикуя "отказ от риска". Были еще три рекомендации: избегать помещений с плохой вентиляцией, мест где много людей, и тесного контакта при чихании или кашле (Three Cs: closed spaces, crowded, close-contact – 24).

Все эти ситуации способствовали распространению вируса с каплями и слюной. Даже если сохранить 2-метровую дистанцию было невозможно, японцы занимались повседневными делами. Эксперты все же советовали уменьшить близкие контакты до 80% и многие так и сделали. Но выполнение рекомендаций "Cs" имело ключевую роль в уменьшении количества инфицированных.

Ну и ношение масок, конечно, но японцы привыкли делать это еще до пандемии. Нагрузка на систему здравоохранения позволяет заниматься исключительно больными с тяжелой формой.

Бунтари из Азии Считается, что много случаев коронавируса протекает бессимптомно, но человек в это время может заражать других. Период до появления симптомов – наиболее опасный. Когда в январе коронавирус пришел в Японию, там делали только 1500 тестов в день. Япония была одной из немногих стран, кто не прислушался к рекомендациям ВОЗ о тестировании. Рандомное тестирование 8000 человек в столице показало лишь 0,1% положительных результатов.

Люди без серьезной клинической картины не могли рассчитывать на тест. В июлеь их было уже 30 тысяч, но это все равно капля в море. А для возможной второй волны нужно как минимум 100 тысяч. Сколько проверок на 100 тысяч населения? Пять. К примеру, в США – 97, 70 для Сингапура, 24 – для Южной Кореи.

Его делали только тем, у кого была лихорадка несколько дней. Люди хотели узнать, заражены ли они, но это было невозможно. Подобный подход критиковался западными СМИ, а соседняя Южная Корея победила первую волну именно благодаря разветвленной и мобильной системе тестирования и отслеживания контактов. Последнее ввели и в Японии, но "задним числом". Токио изолировал кластеры, в которых распространялась болезнь, и внутри уже следили за контактами больных.

"Обсуждение призыва к расширению возможностей тестирования не получило распространения", – констатировал Шигеру Оми, бывший заместитель председателя экспертной группы по вопросам ковида. Эксперты признали, что система здравоохранения Японии не имеет инфраструктуры для проведения массовой проверки, так как крупные респираторные эпидемии в последнее время обходили страну.

Токио даже упрекали в намеренном занижении показателей, чтобы подготовка к Олимпиаде шла как нужно. Япония же указывала на птичий грипп H1N1 в 2009 году. Мол, тогда японцы заражались в переполненных госпиталях, пытаясь пройти тестирование (то есть они приходили здоровыми, а выходили больными – 24). К тому же, правительство считало, что "Японию пронесет" и взрывного роста количества больных не будет.

Только тестирования недостаточно Опасения насчет подобного сценария заставили Японию ограничить тестирование только серьезно больными коронавирусом. Людей с легкой формой или только с подозрением на инфекцию просто попросили ждать дома. К тому же, ПЦР-тест имеет относительно высокую планку неточных результатов: несколько раз он показывал ложноотрицательный результат (то есть, человек действительно болел, хотя ПЦР показал другое – 24). Это означает, что искоренить COVID-19 очень трудно, пока не будет разработано более точное тестирование и/или вакцина.

Иммунитет или только везение

Небольшое количество умерших от коронавируса – одна из главных загадок Японии / Фото NYT

На самом деле, Япония еще не лидер низкой смертности в регионе от COVID-19. Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Вьетнам имеют лучшие показатели на 100 тысяч населения. Впрочем, в 2020 году в Японии действительно умерло меньше людей чем обычно несмотря на 1000 смертей в апреле, возможно, все же из-за ковида. От этой болезни пока официально умерло всего 985 человек из 22 тысяч больных.

Некоторые ученые считают, что в Японии есть "фактор Х", который защищает страну и народ от чрезмерных смертей. Возможно, страна раньше пережила нечто подобное, поэтому японцы имеют природный, исторический иммунитет к COVID-19. Проверить это пока не представляется возможным.

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Профессор Университета Токио Тацухико Кодама объясняет: "Мои пациенты показывали реакцию IGG первой, поэтому, возможно, они уже были под влиянием подобного вируса". IGG – это реакция, которая показывает, что человек уже переболел, IGM – что болезнь еще развивается.

Кодама считает, что это может быть вирус, сходный с SARS (атипичной пневмонией – 24). Правда, не все в самой Японии поддерживают такую теорию. Например, Кенджи Шибуя из Кингс Колледжа в Лондоне считает, что такой вирус не был бы ограничен Азией. К фактору Х он тоже относится скептически. Он считает, что ношение масок предупредило распространение.

Бары, тренажерные залы, салоны караоке, вечеринки... вот где происходило основное распространение, – рассказал BBC доктор Кадзуаки Джиндай из команды сдерживания кластеров.

Впрочем, передача между людьми упала до передачи от так называемых "суперраспространителей" – высокоинфекционных больных коронавирусом.

А тут в марте произошла мощная вспышка в Токио, все готовились к судьбе Италии или США. Как Япония не превратилась в них без карантина – до сих пор неизвестно. Это нельзя свести лишь к загадочному фактору, наследственному иммунитету, выполнению указаний правительства. Пожалуй, здесь всего понемногу и Японии очень повезло.

Что будет дальше: Япония возвращается к нормальной жизни

Туризм возвращается в Японию / Фото Kyodo News

Ограничив туристический поток извне, Япония планирует развивать внутренний туризм как знак возвращения к нормальной жизни. Впрочем, Токио будет исключен из кампании, ведь там много новых случаев. Поездки в столицу не будут покрываться программой субсидий. Продвижение путешествий внутри страны начнется 22 июля. Возмещаться будут расходы на проезд и проживание.

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Местная экономика и туристический сектор получат хоть какую-то компенсацию за ограничительные меры. Да и потребительские расходы японцев тоже вырастут. Впрочем, многие против, опасаясь, что это приведет к еще большему росту заболеваемости. Переизбранный губернатор Токио Юрио Коикэ пропросила местных жителей "воздержаться от поездок за пределы префектуры из-за рекорда – 286 больных в Токио".

Бизнес продолжает работу в условиях новой реальности: избегание трех "Cs", гигиена рук, маски, таким образом прилагая все усилия к уменьшению новых случаев. Далее уже все зависит от сознательности посетителей заведений и работников, которые тоже должны быть заинтересованы в избежании собственного заражения. Япония планирует достичь бюджетного профицита несмотря на потери от пандемии.

Особый контроль нужен за спортом, таким как бейсбол или футбол, где игроки тесно контактируют друг с другом. Количество тестов, по возможности, Япония должна повышать. Конечно, "самураи" продолжат отслеживать контакты и отправлять людей с симптомами или подозрением на самоизоляцию. Если все будет хорошо, Япония продемонстрирует, что с вирусом можно жить дальше.