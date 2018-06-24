Япония и Сенегал сыграли вничью на Чемпионате мира

Сборные Японии и Сенегала несколько неожиданно возглавили группу H после победы над Колумбией и Польшей соответственно. Во втором туре обеим сборным пришлось сойтись в очной встрече.

В случае победы одной из сборных, она могла гарантировать себе место в плей-офф. Но не сложилось.

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Первым забить удалось именно африканской сборной. Автором гола является Мане, который оказался в нужном месте в нужное время. после подачи с углового мяч попал к Сабали, который мощно пробил по воротам. Голкипер Кавасима не смог как следует справиться с этим ударом низом, отбив мяч перед собой. Как раз туда, где и стоял Мане. От последнего мяч и влетел в ворота.

Гол сборной Японии оказался более продуманным и командным, а не случайным. После заброса мяча в штрафную площадку сборной Сенегала, его обработал Нагатомо, на замахе обыграв сразу двух соперников. Он оставил его под удар Инуи, который пробил точно в дальний угол ворот.

Еще два гола команды забили после перерыва. Вперед снова вышла африканская сборная. Сначала Сабали прострелил вдоль линии ворот на Ньянга, но тот не сумел остановить мяч, который отскочил к Ваге, что набегал на дальнюю штангу. Игрок в одно касание пробил по воротам.

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А уже через несколько минут счет снова был равный. Вратарь Н'Диае ошибся на выходе при забрасывании мяча, который уже на линии поля остановил Инуи. Японец вернул мяч в штрафную, где никто не помешал Хонде пробить по воротам.

Больше команды не забивали и сыграли в ничью. Чем достаточно окончательно запутали ситуацию в группе H. Ведь ни одна сборная пока не гарантировала себе выход в плей-офф. даже сборные Японии и Колумбии, которые имеют по четыре очка. Ведь если сборные Польши и Колумбии сыграют в ничью, а в следующих матчах победят своих соперников, то у всех команд в группе будет по четыре очка. Тогда из группы выйдут команды с лучшей разницей забитых-пропущенных голов.

Япония – Сенегал 2:2

Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 – Мане, 11, Ваге, 72