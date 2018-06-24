22:35
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Япония и Сенегал сыграли вничью на Чемпионате мира

22 Читати новину українською
Япония и Сенегал сыграли вничью на Чемпионате мира
Япония и Сенегал сыграли вничью на Чемпионате мира

Сборные Японии и Сенегала несколько неожиданно возглавили группу H после победы над Колумбией и Польшей соответственно. Во втором туре обеим сборным пришлось сойтись в очной встрече.

В случае победы одной из сборных, она могла гарантировать себе место в плей-офф. Но не сложилось.

Читайте также: Япония – Сенегал: видео голов и моментов матча

Первым забить удалось именно африканской сборной. Автором гола является Мане, который оказался в нужном месте в нужное время. после подачи с углового мяч попал к Сабали, который мощно пробил по воротам. Голкипер Кавасима не смог как следует справиться с этим ударом низом, отбив мяч перед собой. Как раз туда, где и стоял Мане. От последнего мяч и влетел в ворота.

Гол сборной Японии оказался более продуманным и командным, а не случайным. После заброса мяча в штрафную площадку сборной Сенегала, его обработал Нагатомо, на замахе обыграв сразу двух соперников. Он оставил его под удар Инуи, который пробил точно в дальний угол ворот.

Еще два гола команды забили после перерыва. Вперед снова вышла африканская сборная. Сначала Сабали прострелил вдоль линии ворот на Ньянга, но тот не сумел остановить мяч, который отскочил к Ваге, что набегал на дальнюю штангу. Игрок в одно касание пробил по воротам.

Читайте также: Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?

А уже через несколько минут счет снова был равный. Вратарь Н'Диае ошибся на выходе при забрасывании мяча, который уже на линии поля остановил Инуи. Японец вернул мяч в штрафную, где никто не помешал Хонде пробить по воротам.

Больше команды не забивали и сыграли в ничью. Чем достаточно окончательно запутали ситуацию в группе H. Ведь ни одна сборная пока не гарантировала себе выход в плей-офф. даже сборные Японии и Колумбии, которые имеют по четыре очка. Ведь если сборные Польши и Колумбии сыграют в ничью, а в следующих матчах победят своих соперников, то у всех команд в группе будет по четыре очка. Тогда из группы выйдут команды с лучшей разницей забитых-пропущенных голов.

Япония – Сенегал 2:2

Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 – Мане, 11, Ваге, 72

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук