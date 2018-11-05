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      Япония надеется, что санкции США против Ирана не повлияют на бизнес в стране

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      У Токіо мають надію, що обмеження США щодо Ірану не вплинуть на інтереси Японії
      У Токіо мають надію, що обмеження США щодо Ірану не вплинуть на інтереси Японії / Фото з відкритих джерел

      Япония находится в контакте с Соединенными Штатами Америки по вопросу ужесточения санкций в отношении Ирана и надеется, что новый пакет мер, который вступает в силу в понедельник, не повлияет на японские компании.

      Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

      Читайте также: В администрации Трампа опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, – Financial Times

      Мы поддерживаем ядерную сделку с Ираном и считаем, что роль этой страны в вопросах обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке крайне важна. Что касается санкций США в отношении Ирана, мы проводим тщательный обмен мнениями по этому вопросу. В частности, мы обращались к США с тем, чтобы эти меры не повлияли на деятельность японских компаний,
      – сказал генеральный секретарь.

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что в понедельник, 5 ноября, вступает в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал их самыми жестокими за всю историю.

      Новые ограничения коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства. К санкционного список попали более 600 компаний и физических лиц. По словам Трампа, таким образом он пытается добиться новой договоренности по ядерной сделки.

      Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.

      Впоследствии, Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.

      Теги: Япония Новости США Санкции Иран
      Источник: 24 Канал
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