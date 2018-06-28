Япония проиграла Польше, но вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству желтых карточек

Сборная Японии, несмотря на то, что проиграла сборной Польши на Чемпионате мира, достигла главного – получила меньше желтых карточек, чем сборная Сенегала. Именно это помогло азиатам выйти в плей-офф.

Сборная Японии в первом туре несколько сенсационно обыграла Колумбию (правда последние почти весь матч провели в меньшинстве и пропустили с пенальти уже на 6 минуте игры). В матче против Сенегала команда сыграла в ничью 2:2. Таким образом перед последним туром группового этапа Япония и Сенегал имели по четыре очка, а разница забитых пропущенных составляла 4:3. И обе сборные проиграли свои третьи матчи с одинаковым результатом 1:0.

Читайте также: Япония – Польша: видео голов и моментов матча

Из-за того, что Колумбия набрала шесть очков, то из группы она вышла с первого места. Еще одну путевку в плей-офф определяли между Японией и Сенегалом.

Япония в матче против Польши не забила ни одного гола. Хотя создала немало моментов. За поляков надежно действовал Щенсны. Его визави в противоположных воротах, Кавасима, тоже имел немало работы после атак сборной Польши. Но забить голы обеим командам в первом тайме не удавалось.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Единственное взятие ворот состоялось уже во втором тайме. Автором гола стал Беднарек, который откликнулся на навес со штрафного, в падении пробив по воротам. Больше команды не забивали.

Главным достижением сборной Японии в этом матче стало то, что в их пассиве лишь одна желтая карточка, которую получил Макино. Для японцев это стало четвертым предупреждением в Чемпионате мира. При равенстве показателей со сборной Сенегала (равное количество набранных очков и забитых-пропущенных голов), именно количество желтых карточек стало решающим. Сенегал получил пять предупреждений (последнее – в матче против Колумбии), поэтому азиатская сборная прошла в 1/8 финала. Стоит добавить, что если бы количество желтых карточек тоже было бы одинаковым, то участника плей-офф определили бы жеребьевкой.

Япония – Польша 0:1

Гол: Беднарек, 60