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Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов безопасности человека

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Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов
Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов / Фото из открытых источников

В этом году Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Проекты будут реализовываться в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.

Отмечается, что финансовая помощь будет оказана в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека "КУСАНОНЕ".

Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам "КУСАНОНЕ" состоится 15 марта с участием посла Японии в Украине Сигэки Суми.

Теги: Деньги Япония
Источник: 24 Канал
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