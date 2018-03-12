Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов безопасности человека
В этом году Япония выделит Украине 500 тысяч долларов для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования.
Об этом сообщает Интерфакс.
Читайте также: Украина за год заработала на космических ракетах более 4 миллиардов
Проекты будут реализовываться в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.
Отмечается, что финансовая помощь будет оказана в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека "КУСАНОНЕ".
Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам "КУСАНОНЕ" состоится 15 марта с участием посла Японии в Украине Сигэки Суми.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии