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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Япония запретит въезд украинцам из-за вспышки COVID-19: какие страны еще в списке

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      Япония запретит въезд украинцам из-за вспышки коронавируса – 24 канал
      Японія обмежує в'їзд іноземцям / CNN

      Глава правительства Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна запретит въезд для граждан еще 14 стран, среди которых – и Украина. В общем, из-за вспышки коронавируса пересекать японскую границу запрещено представителям 87 государств.

      Окрім українців, у списку нев'їзних – громадяни Білорусі, Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ. Раніше до переліку потрапили усі європейські країни, США, Китай та Південна Корея, інформує Kyodo.

      До теми Які країни успішніше перемагають коронавірус?

      Японія також призупинила видачу віз у 170 країнах світу. Японське МЗС, своєю чергою, попередило японців про небезпеку подорожей у перелічені країни. Японським громадянам, які повернулись з-за кордону додому, доводиться обстежуватись на коронавірус та самоізольовуватись на 14 днів.

      Що відомо про коронавірус в Японії?Незначне зростання інфікованих там розпочалось ще на початку лютого, проте у країні успішно зупинили першу хвилю коронавірусу.
      Новий спалах COVID-19 у Японії почали фіксувати з 4 квітня.
      Уряд Японії 16 квітня поширив режим надзвичайної ситуації через коронавірус на всю територію країни. Обмеження у всіх регіонах запровадили до 6 травня.
      Зараз у країні підтвердили у понад 13 тисяч людей. 360 із них померли від ускладнень COVID-19, тоді як ще майже 1 700 пацієнтів одужали та виписалися з медзакладів.

      як виявити коронавірус
      Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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