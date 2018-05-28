Японка создала стильную коллекцию посуды из пищевых отходов: невероятные фото

Дизайнер Косуке Араки из Токио решил создать собственную посуду из ненужных вещей в быту. Так, женщина изобрела способ переработки пищевых отходов, который уже удивил весь мир.

Красивые вазы, чашки и тарелки – эта посуда вошла в необычную коллекцию Косуке Араки. Однако на первый взгляд никто бы не заподозрил, что материалы для их изготовления японка взяла на собственной кухне, передает журнал Buro247.

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По словам дизайнера, она обугливает пищевые отходы и создает так называемый "клей" из вываренных костей и мясной кожи. Для создания посуды Косуке Араки использует скорлупу от яиц, качаны овощей, кости от мяса, просроченные фрукты и овощи. Всего за год женщина сумела переработать 315 килограмм пищевых отходов.



Материалы для создания посуды



Необычный способ переработки пищевых отходов

Готовые изделия японка покрывает традиционным черным лаком, что придает посуде изысканности. Свою первую коллекцию Косуке Араки назвала The Anima collection. В данный момент посуду выставили в Берлине, в Музее декоративно-прикладного искусства.



Готовые изделия Косуке Араки