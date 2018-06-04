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Японская компания представила робота-аватара Telexistence Model H

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Telexistence Model H
Telexistence Model H / Скриншот из видео

Японская компания Telexistence представила робота-аватара Model H. Устройство предназначено для удаленного управления с помощью контроллеров и шлема виртуальной реальности.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

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Компания Telexistence решила пойти по пути использования VR-управления и представленный робот-аватар Model H управляется с помощью шлема виртуальной реальности HTC Vive и пары контроллеров. Сам робот установлен на автономной колесной платформе, имеет пару рук и голову, которая вращается, также в ней установлены две камеры для стереозрения.

Telexistence Model H
Японцы представили робота-аватара Telexistence Model H

Судя по опубликованному промо-ролику, робот позиционируется именно как устройство телеприсутствия – у пользователя есть возможность выбрать, в какое место он хочет перенестись с помощью робота-аватара. На сайте производителя не опубликовано каких-то подробных характеристик, поэтому неясно, сколько устройство может работать без подзарядки или каким образом робот подключается к сети, если соединение происходит с помощью Wi-Fi, то это существенно ограничивает возможности пользователя в свободном перемещении робота-аватара.

Промо-ролик нового робота Model H от Telexistence – смотрите видео

 

Роботом-аватаром сейчас часто называют два разных класса устройств: устройства телеприсутствия и удаленно управляемые гуманоидные роботы. В перспективе оба эти класса сможет сочетать один робот, но на сегодняшний день гуманоидные роботы слишком дороги для обычных людей, поэтому устройства телеприсутствия, как правило, представляют собой схему "планшет на колесиках". В то же время, гуманоидные роботы постоянно совершенствуются, и за последние годы разработчики достигли значительных успехов, поэтому в ближайшее время возможно появление доступных гуманоидных роботов-аватаров.

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Разработчики таких роботов сегодня все чаще сталкиваются со сложностью управления, поэтому предлагают использовать не стационарный пульт с экранами и кнопками, а портативные решения на основе шлемов виртуальной реальности – это позволяет сделать управление роботом более интуитивным. Такую схему, например, использовала компания Sarcos Robotics для управления своим строительным роботом Guardian GT, а также Toyota в гуманоидном роботе T-HR3.


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Теги: Техно Искусственный интеллект Япония робототехника
Источник: 24 Канал
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