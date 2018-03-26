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Японский художник создает удивительные портреты, которые сложно отличить от фотографий

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Реалистичные портреты японского художника Ясутомо Ока
Реалистичные портреты японского художника Ясутомо Ока / Фото из соцсетей

Художник Ясутомо Ока из Японии получил немалую славу после того, как показал в социальной сети свои картины. На полотнах портреты красивых девушек выглядят невероятно реалистично, поэтому кажется, что это всего лишь фото.

Своими достижениями Ясутомо Ока поделился в Facebook.

Картины художника сложно отличить от качественного фото, поскольку художник с невероятной точностью подобрал малейшие оттенки цветов. Поэтому каждая девушка на полотнах выглядит очень реалистично.

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По словам Ясутомо Ока, на каждую картину он тратит около месяца. Такая кропотливая детализация требует невероятных усилий и внимания. Однако, результаты работы просто поражают.

Портреты девушек от Ясутомо Ока

Невероятная работа художника из Японии

Работы японского художника​

Удивительные портреты японок​

Детализация на картине​


Удивительные картины Ясутомо Ока​Японская культура на полотнах художника​


Картины Ясутомо Ока

Выставка картин японского художника​

Невероятные картины японского художника​

Теги: LifeStyle Фотоновости Исскусство Япония
Источник: 24 Канал
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