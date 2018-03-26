Японский художник создает удивительные портреты, которые сложно отличить от фотографий

Художник Ясутомо Ока из Японии получил немалую славу после того, как показал в социальной сети свои картины. На полотнах портреты красивых девушек выглядят невероятно реалистично, поэтому кажется, что это всего лишь фото.

Своими достижениями Ясутомо Ока поделился в Facebook. Картины художника сложно отличить от качественного фото, поскольку художник с невероятной точностью подобрал малейшие оттенки цветов. Поэтому каждая девушка на полотнах выглядит очень реалистично. Читайте также: Художник с помощью Photoshop создает фантастических животных: невероятные снимки По словам Ясутомо Ока, на каждую картину он тратит около месяца. Такая кропотливая детализация требует невероятных усилий и внимания. Однако, результаты работы просто поражают. Портреты девушек от Ясутомо Ока Невероятная работа художника из Японии Работы японского художника​ Удивительные портреты японок​ Детализация на картине​

Удивительные картины Ясутомо Ока​ Японская культура на полотнах художника​

Картины Ясутомо Ока Выставка картин японского художника​ Невероятные картины японского художника​