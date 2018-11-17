Яремчук может сыграть в товарищеском матче против Турции

Роман Яремчук поможет сине-желтым завершить год на мажорной ноте.

Основной форвард сборной Украины из-за травмы пропустил провальный матч против Словакии в Лиге наций.

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Впрочем, скорее всего сможет сыграть в последней для команды Андрея Шевченко игре 2018 года против Турции на следующей неделе. Зато Сергей Кривцов, который в противостоянии со словаками травмировался, с турками, очевидно, не сыграет.

На замену защитнику "Шахтера" главный тренер сборной планирует вызывать кого-то из защитников украинской молодежки.

Поединок с Турцией, который изначально планировали провести в Днепре, состоится все же на территории соперников сине-желтых в ближайший вторник, 20 ноября.