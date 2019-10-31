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      Яременко публично извинился с трибуны Рады, но обвинил СМИ в аморальном поведении

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      Депутат Яременко попал в интимный скандал
      Депутат Яременко попал в интимный скандал / apostrophe.ua

      Богдан Яременко с трибуны парламента в четверг, 31 октября, публично извинился за инцидент с интимной перепиской. Наряду с этим депутат обратил внимание на то, что журналисты не имели права публиковать его личные сообщения.

      Богдан Яременко, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам зарубежной политики, публично извинился перед семьей, президентом, коллегами по фракции и избирателями. Речь идет о скандале с интимной перепиской депутата, которую опубликовали СМИ.

      С чего все началось: Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото

      Я хочу извиниться перед своей фракцией и перед президентом: вы стали заложниками ситуации. Вы не заслужили, чтобы вас утаптывали в грязь вместе со мной. Извините, друзья. Я восприму спокойно и с благодарностью любое ваше решение по моему вопросу,
      – сказал Яременко.

      Но рядом с этими извинениями Яременко отметил: мол, претензии к содержанию скандальной переписки высказывают "моралисты".

      "Друзья, если вы хотите поговорить о морали и о законе – давайте. В этой стране есть закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Публикация переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это – заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю, а просто напоминаю о законе и о морали, которые для всех едины", – подчеркнул депутат.

      Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа" – в материале 24 канала.

      По мнению Яременко, никакого вреда его интимная переписка для международных отношений Украины или ее международного имиджа не нанесла.

      Главное об интимном скандале вокруг Яременко: в чем суть?Ряд СМИ распространили фото интимной переписки "слуги народа" Богдана Яременко – нардеп переписывался с проституткой просто во время заседания Рады. В ответ Яременко заявил, что совершил сознательную провокацию в отношении СМИ и разрешил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Но уже вскоре он удалил сообщение с фейсбука об этом и попросил прощения у всех, "кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила за такую интимную переписку намерена наказать Яременко. Сейчас есть три варианта: "Господин Яременко уходит с должности главы комитета, господин Яременко идет из фракции или господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат". В то же время Арахамия отметил, что сначала следует предоставить Яременко слово для объяснений.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Богдан Яременко Скандал
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