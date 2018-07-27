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Яркая Тина Кароль стала героиней новых эмоджи: фотофакт

27 Читати новину українською
Тина Кароль
Тина Кароль / Фото из соцсетей

Украинская певица Тина Кароль вдохновила представителей Viber на создание новых эмоджи. Картинки с изображением артистки являются бесплатными и доступны для загрузки в приложении.

Фрагменты знаменитых хитов Тины Кароль нашли свой отголосок в новых ярких эмоджи. "Сдаться ты всегда успеешь", "Выше облаков", "Жизнь продолжается", "Мужчина моей мечты", "Привет, пупсик", "Ты отпусти сердце его", "Не бойся, мальчик", – такими игривыми и нежными фразами подписаны эффектные изображения артистки.

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Известно, что выпуск новых эмоджи имеет символическую дату, ведь именно 27 июля фан-клуб Тины Кароль празднует 27-летие. Картинки созданы в фирменном стиле приложении Viber. Дизайн новинки принадлежит популярной компании Havas.

Мир признал, что эмоджи – это новый язык общения. Ими можно спокойно обмениваться в мессенджере, практически не используя слова. Песни Тины Кароль уже давно разобрали на цитаты. Вполне логично, что Viber выпускает стикеры с культовыми фразами украинской поп-дивы,
– отметил креативный директор Havas Digital Kyiv Алексей Морозов.

Сейчас эмоджи уже доступны для загрузки. Пользователи приложения Viber смогут бесплатно установить себе новинку. После загрузки люди автоматически станут участниками сообщества Тины Кароль и будут узнавать последние новости из жизни певицы. Одновременно в фан-группе артистки анонсировали продолжение сотрудничества с Viber.

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"Вскоре всем пользователям популярного мессенджера будет доступен специальный чат-бот. Эту функцию оценят не только фанаты Тины Кароль, но и любители украинской поп-музыки. С помощью бота пользователи первыми будут узнавать актуальную информацию из жизни певицы в любое удобное время", – отметили представители фан-клуба.

Теги: LifeStyle Техно Музыка Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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