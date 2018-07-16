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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Яркие краски: идеи для летнего маникюра

35 Читати новину українською
Идеи для летнего маникюра в фото
Идеи для летнего маникюра в фото / Фото с Іnstagram Park Eunkyung

Летом нам нужны яркие впечатления и такие же безудержные оттенки лаков. Мы выбрали разные рисунки, цвета и формы, чтобы получить вдохновение на летний маникюр.

Лето – это время перемен, поэтому не бойтесь дать волю фантазии. Экспериментируйте с сочными цветами и смелым дизайном.

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Допис, поширений essie (@essie)

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Допис, поширений Meg T (@megtannahill)

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Теги: LifeStyle Красота Маникюр
Источник: 24 Канал
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