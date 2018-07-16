Яркие краски: идеи для летнего маникюра
Летом нам нужны яркие впечатления и такие же безудержные оттенки лаков. Мы выбрали разные рисунки, цвета и формы, чтобы получить вдохновение на летний маникюр.
Лето – это время перемен, поэтому не бойтесь дать волю фантазии. Экспериментируйте с сочными цветами и смелым дизайном.
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Источник: 24 Канал
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