Яркий завтрак: украинка создает сказочных персонажей из обычных продуктов

Многие художники часто сочетают несколько увлечений в своем творчестве. Так, украинка Дарья Косарь решила стильно скомпоновать кулинарию и рисование.

Удивительные и яркие результаты своей работы девушка публикует на странице в Instagram.

Сначала для Дарьи Косарь это был своеобразный эксперимент, однако когда из набора привычных продуктов она собрала настоящего героя мультфильма, начала активно заниматься этим творчеством. В течение нескольких лет мастерица удивляет своих родных невероятными блюдами.

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До начала художественной карьеры Дарья Косарь работала обычным секретарем. Однако после того, как ее картины из шоколада начали продавать за границей, она бросила работу.

Фотографии на ее странице в Instagram – будь это то блюда или картины. Ее работы продаются только за рубежом и только на заказ. Для рядового украинского потребителя это дорого и необычно. Кажется, что овощи и фрукты на рынке для нее не еда, а краски,

– прокомментировали работы пользователи Instagram.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 27 Бер 2018 р. о 6:12 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Бер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 20 Січ 2018 р. о 7:46 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 12 Січ 2018 р. о 10:25 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 21 Гру 2017 р. о 7:26 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Жов 2017 р. о 8:49 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 9 Лис 2017 р. о 3:49 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 24 Сер 2017 р. о 5:21 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Сер 2017 р. о 3:41 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 17 Лип 2017 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 13 Лип 2017 р. о 1:12 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Бер 2017 р. о 3:26 PDT