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Яркий завтрак: украинка создает сказочных персонажей из обычных продуктов

58 Читати новину українською
Работа Дарьи Косарь
Работа Дарьи Косарь / Соцсети

Многие художники часто сочетают несколько увлечений в своем творчестве. Так, украинка Дарья Косарь решила стильно скомпоновать кулинарию и рисование.

Удивительные и яркие результаты своей работы девушка публикует на странице в Instagram.

Сначала для Дарьи Косарь это был своеобразный эксперимент, однако когда из набора привычных продуктов она собрала настоящего героя мультфильма, начала активно заниматься этим творчеством. В течение нескольких лет мастерица удивляет своих родных невероятными блюдами.

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До начала художественной карьеры Дарья Косарь работала обычным секретарем. Однако после того, как ее картины из шоколада начали продавать за границей, она бросила работу.

Фотографии на ее странице в Instagram – будь это то блюда или картины. Ее работы продаются только за рубежом и только на заказ. Для рядового украинского потребителя это дорого и необычно. Кажется, что овощи и фрукты на рынке для нее не еда, а краски,
– прокомментировали работы пользователи Instagram.

Теги: Новости Украины Здоровое питание Исскусство Фотоновости LifeStyle
Источник: ukraineartnews
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