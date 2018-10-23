Ярмоленко – 29: как украинца поздравили в "Вест Хэме", "Динамо" и "Боруссии" Д

Лондонский "Вест Хэм" на своих страницах в соцсетях поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с днем рождения. Также к поздравлениям Ярмоленко присоединились его бывшие клубы "Динамо" и "Боруссия" Д.

Украинскому хавбеку Вест Хэма Андрею Ярмоленко во вторник, 23 октября, исполняется 29 лет.

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"Мы все думаем о тебе в твой День рождения. И мы знаем, что ты вернешься еще сильнее", – говорится в поздравлении от "Вест Хэма".

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0 — West Ham United (@WestHamUtd) 23 октября 2018 г.

"Счастливого Дня рождения, привет Лондону и прежде всего: скорее выздоравливай!", – указано в Twitter "Боруссии" Д.

#HappyBirthday, Andrey #Yarmolenko!



Alles Gute zum 29. Geburtstag, viele Grüße nach London und vor allem: Werd schnell wieder fit! pic.twitter.com/L2MDmu0DV7 — Borussia Dortmund (@BVB) 23 октября 2018 г.

Также Андрея Ярмоленко поздравил его бывший клуб "Динамо".

"Поздравляем с Днем рождения Андрея Ярмоленко (1989), который выступал за "Динамо" с 2008 по 2017 годы, и желаем как можно быстрее преодолеть последствия тяжелой травмы, которую полузащитник получил в недавнем матче чемпионата Англии", – говорится на официальном сайте "бело-синих ".

Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ о степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба процесс восстановления займет около шести месяцев.

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