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Ярмоленко дебютировал в АПЛ, но не смог помочь своей команде

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Андрей Ярмоленко дебютировал в Английской премьер-лиге, отыграв за "Вест Хэм" 25 минут в матче против "Ливерпуля".

Андрей Ярмоленко уже не понаслышке знает, что такое Чемпионат Англии. Украинец дебютировал в официальном матче за "Вест Хэм", проведя на поле в первом туре АПЛ около 25 минут. На момент появления украинца на поле шансов у гостей на положительный итог в гостях у "Ливерпуля" уже было немного.

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Мерсисайдцы выигрывали со счетом 3:0 благодаря голу Салаха и дублю Мане. В конце концов, уже в присутствии Ярмоленко на поле Дани Старидж поставил точку в матче – 4:0.

К слову, с победы стартовал в новом сезоне и действующий чемпион "Манчестер Сити", который справился в гостях с "Арсеналом", также "Тоттенхэм" переиграл "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" – "Лестер", а "Челси" не оставил шансов "Хаддерсфилд".

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Теги: Новости спорта Футбол Андрей Ярмоленко
Источник: 24 канал
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