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Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на матч против "Майнца"

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Андрей Ярмоленко пропустит матч против "Майнца"
Андрей Ярмоленко пропустит матч против "Майнца"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не сыграет в товарищеском матче "Вест Хэма" против "Майнца".

Ярмоленко не попал в заявку лондонцев, сообщил официальный Twitter команды.

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Причина отсутствия Ярмоленко даже в запасе на матч не указывается. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

Ярмоленко пропустит третий из шести товарищеских матчей "Вест Хэма" перед стартом нового сезона. До этого он сыграл против "Ипсвича", "Престона" и "Уикомба", в которых отметился одним ассистом.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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