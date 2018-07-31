Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на матч против "Майнца"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не сыграет в товарищеском матче "Вест Хэма" против "Майнца".
Ярмоленко не попал в заявку лондонцев, сообщил официальный Twitter команды.
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Причина отсутствия Ярмоленко даже в запасе на матч не указывается. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.
Ярмоленко пропустит третий из шести товарищеских матчей "Вест Хэма" перед стартом нового сезона. До этого он сыграл против "Ипсвича", "Престона" и "Уикомба", в которых отметился одним ассистом.
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Источник: 24 Канал
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