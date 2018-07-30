Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме"
Футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко определился с номером, под которым он будет выступать в своем новом клубе.
В сезоне 2018/19 Ярмоленко будет играть за "Вест Хэм" под номером 20. Именно под этой цифрой 28-летний украинец играл в предсезонных товарищеских матчах за лондонцев.
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В своей прошлой команде – дортмундской "Боруссии" – 28-летний хавбек играл под девятым номером, а в "Динамо" у Ярмоленко была "десятка".
Напомним, что лондонский "Вест Хэм" победил "Ипсвич" в контрольном поединке со счетом 2:1. Ярмоленко вышел в старте и отыграл 63 минуты, после чего был заменен.
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Источник: 24 Канал
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