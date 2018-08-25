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Ярмоленко остался в запасе "Вест Хэма" на матч против "Арсенала"

25 Читати новину українською
Ярмоленко не сыграл ни одного матча со старта в АПЛ
Ярмоленко не сыграл ни одного матча со старта в АПЛ / ФК "Вест Хэм"

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини пока не доверяет украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко место в старте на матче Английской премьер-лиги.

В лондонском дерби против "Арсенала" украинец начнет матч в запасе.

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Два предыдущих матча "молотобойцев" против "Ливерпуля" и "Борнмута", которые команда проиграла, Ярмоленко тоже начинал в запасе, и выходил только в середине второго тайма. Однако результативными действиями (пасы или забитые голы) пока не отметился.

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Теги: Футбол Новости спорта Андрей Ярмоленко
Источник: 24 Канал
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