Ярмоленко остался в запасе "Вест Хэма" на матч против "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини пока не доверяет украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко место в старте на матче Английской премьер-лиги.

В лондонском дерби против "Арсенала" украинец начнет матч в запасе.

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Два предыдущих матча "молотобойцев" против "Ливерпуля" и "Борнмута", которые команда проиграла, Ярмоленко тоже начинал в запасе, и выходил только в середине второго тайма. Однако результативными действиями (пасы или забитые голы) пока не отметился.

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