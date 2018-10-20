Ярмоленко получил травму в матче за "Вест Хэм"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел в старте на матч "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" в чемпионате Англии. Однако еще в первом тайме украинец был заменен.
В одном из моментов Ярмоленко получил повреждение, и показал, что не сможет продолжить матч. На 40-й минуте встречи его заменил Грэйди Диагана.
Читайте также: Мне безразлично, кто что говорит: Ярмоленко неожиданно ответил на призыв говорить на украинском
Почти сразу после того, как Ярмоленко заменили, "Тоттенхэм" открыл счет в этом матче.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии