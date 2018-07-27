Ярмоленко попал в символическую сборную английской Премьер-лиги

Украинский игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги по версии Bleacher Report Football.

В числе 11-ти лучших Ярмоленко досталась позиция левого вингера. Бывший партнер украинца по "Боруссии" Д, который перешел в "Арсенал", занял место центрального защитника.

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Также в сборную попал уже экс-игрок "Шахтера" Фред, который за рекордные деньги перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Другие футболисты, которые вошли в число 11-ти лучших новичков АПЛ: Алиссон, Перейра, Конголо, Диего Рико, Жоржиньо, Сери, Моутиньо и Эльюнусси.

Напомним, форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уже находится в расположении "Вест Хэма" и 11 июля подписал контракт с "молотобойцами".