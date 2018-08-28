Ярмоленко попал в стартовый состав "Вест Хэма" на матч против "Уимблдона"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко впервые попал в стартовый состав английского "Вест Хэма" на официальный матч. Футболист выйдет с начала матча Кубка Англии против "Уимблдона".
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини решил провести сразу девять замен по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате. Поэтому Андрей Ярмоленко, который до этого выходил на поле лишь на замену, сыграет со старта матча.
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Кроме украинца, со старта выйдет еще один игрок, который в свое время выступал в Украине. Речь идет о Лукасе Пересе – бывшем игроке львовских "Карпат" и киевского "Динамо".
Источник: 24 Канал
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