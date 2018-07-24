Ярмоленко принял участие в представлении новой формы "Вест Хэм": видео

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял участие в представлении третьего комплекта формы английского клуба "Вест Хэм", за который он будет выступать в новом сезоне.

Сама форма белая с вишневыми и голубыми вставками. Как указано на сайте "Вест Хэма", она повторяет третий комплект формы с сезона 1992-1993 годов, когда "молотобойцы" в Чемпионшипе набрали 88 очков и заняли второе место, что позволило им подняться в классе.

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Видео презентации третьего комплекта формы "Вест Хэма"

Напомним, летом 2018 года Ярмоленко подписал контракт на четыре года с "Вест Хэмом". Сумма трансфера из дортмундской "Боруссии" не разглашается.