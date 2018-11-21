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      Ярмоленко признан лучшим игроком сборной Украины в 2018 году

      19 Читати новину українською
      Андрей Ярмоленко
      Андрей Ярмоленко

      В 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала пять побед при четырех ничьих и одном поражении.

      В этих поединках Андрей Шевченко задействовал 35 футболистов. InStat определил пятерку самых полезных игроков национальной команды в 2018 году.

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      Лучшие футболисты сборной Украины в 2018 году по оценкам InStat

        Футболист Матчи Оценка
      1.  Андрей Ярмоленко 5 288
      2. Евгений Коноплянка 10 287
      3. Марлос 8 286
      4. Александр Караваев 10 283
      5. Ярослав Ракицкий 6 272

      Отметим, что самыми результативными игроками сборной Украины в уходящем году по системе гол+пас стали Евгений Коноплянка – 6 (4+2), Андрей Ярмоленко – 5 (3+2) и Руслан Малиновский – 3 (2+1).

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      Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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