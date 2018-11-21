Ярмоленко признан лучшим игроком сборной Украины в 2018 году
В 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала пять побед при четырех ничьих и одном поражении.
В этих поединках Андрей Шевченко задействовал 35 футболистов. InStat определил пятерку самых полезных игроков национальной команды в 2018 году.
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Лучшие футболисты сборной Украины в 2018 году по оценкам InStat
|Футболист
|Матчи
|Оценка
|1.
|Андрей Ярмоленко
|5
|288
|2.
|Евгений Коноплянка
|10
|287
|3.
|Марлос
|8
|286
|4.
|Александр Караваев
|10
|283
|5.
|Ярослав Ракицкий
|6
|272
Отметим, что самыми результативными игроками сборной Украины в уходящем году по системе гол+пас стали Евгений Коноплянка – 6 (4+2), Андрей Ярмоленко – 5 (3+2) и Руслан Малиновский – 3 (2+1).
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Источник: 24 Канал
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