Ярмоленко прямо намекнул на переход в "Вест Хэм"

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уже находится в расположении "Вест Хэма" и 11 июля подпишет контракт с "молотобойцами".

Об этом сам футболист намекнул в своем Twitter.

Ребус на ночь/rebus for the night — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 10 июля 2018 г.

Вопреки сообщениям, что Андрей будет представлен вместе с защитником Бальбуена, с трансфером парагвайца возникли сложности – он пока не может получить разрешение на работу в Англии, так как провел очень мало игр за свою национальную сборную.

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По имеющейся информации, трансфер Ярмоленко согласован на уровне 20 млн евро, хотя некоторые источники называют большие суммы. Соглашение будет подписано на 4 года.

Отметим, что слухи о переходе вингера "Боруссии" и сборной Украины Андрея Ярмоленко в английский "Вест Хэм" – четвертая самая интересная трансферная тема 10 июля по версии Sky Sports.

В сезоне 2017/18 Ярмоленко провел за "Боруссию" Д 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.