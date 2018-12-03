Ярмоленко прокомментировал соперников сборной Украины в отборе на Евро-2020

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Евро-2020, которая состоится не в странах, а в городах.

Отметим, что украинцы попали в группу B, где их соперниками являются Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

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- Нам достались хорошие соперники, и со всеми будет тяжело. Я ожидал, что из третьей корзины выпадет кто-то проще – все-таки в Сербии довольно приличная команда. Не сложилось... Португалия – действующий чемпион Европы, тут и говорить нечего. Но и у нас хорошая сборная, поэтому я уверен, что все ребята спокойно восприняли такой расклад. Будем играть.

- С сербами вы встречались два года назад, и ты тогда забил гол с пенальти. Чем запомнилась та игра?

- Мы хоть и провели тогда неплохой матч, но все-таки его статус говорил сам за себя. Насколько я помню, в этом спарринге участвовали не все основные футболисты Сербии. Но уже в Лиге наций балканцы предстали совсем в другом виде. Я видел много матчей с их участием и могу сказать, что у них достаточно хороших исполнителей, поэтому придется непросто.

- В первой корзине у тебя были какие-то преимущества?

- Нет. Там все сборные высокого уровня, и Португалия – не исключение. Будет интересно сыграть с этой командой, проверить свои возможности и убедиться в том, что мы не просто хотим поехать на чемпионат Европы, а заслуживаем это.

- В матчах с Литвой и Люксембургом нужно брать 12 очков. Ты согласен, что это даже не обсуждается?

- Во всех поединках необходимо стремиться к победе, но при этом нельзя никого недооценивать. Даже Литву, которая проиграла в Лиге наций все матчи.

- Люксембуржцы для тебя – соперник особый. Правильно?

- Памятный (улыбается). Во встрече с этой командой я сделал первый хет-трик в карьере, поэтому такое, конечно, не забывается. Но я думаю, что с тех пор Люксембург стал сильнее. В той же Лиге наций он, кажется, до последнего боролся в своей группе за первое место...

- Пять или шесть команд в группе – это имеет значение?

- Для меня лучше шесть – больше официальных матчей. В каждом туре все играют, никто не отдыхает. Так, на мой взгляд, интереснее. Но выпало пять – значит пять.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму ахилла в игре с "Тоттенхэмом". 29-летний игрок вернется на поле не раньше, чем через полгода.

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