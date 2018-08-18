Ярмоленко провел больше 20 минут в игре против "Борнмута"

Андрей Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм". Вингер сборной Украины появился на поле со скамейки запасных уже когда его команда проигрывала "Борнмуту" во втором туре английской Премьер-лиги.

Однако за 23 минуты игры наш игрок записал в свой пассив только желтую карточку. Хотя молотобойцы и открыли счет первыми.

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На 33 минуте лидер лондонцев Марко Арнаутович отличился с пенальти. Однако во втором тайме в течение шести минут Кук и Уилсон установили окончательный счет 1:2. В итоге "Вест Хэм" терпит уже второе поражение подряд на старте сезона.

В лондонском дерби "Челси" оказался сильнее, чем "Арсенал" – 3:2. Не потерял еще ни одного очка на старте и "Тоттенхэм", который разобрался с новичком Фулхэмом – 3:1. Также победы праздновали "Эвертон" и "Лестер". "Кардифф" и "Ньюкасл" в игре между собой голов не забили.

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