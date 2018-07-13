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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Ярмоленко провел первую тренировку в "Вест Хэме"

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел первую тренировку в составе лондонской команды "Вест Хэм".

Кроме этого, Ярмоленко провел беседу с главным тренером клуба Мануэлем Пелегрини.

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Футболист рассказал, что узнал у тренера, как именно он планирует использовать таланты Ярмоленко на поле.

Я знаю, что здесь строят интересный проект, и команда стремится достигать высоких целей,
– сказал Ярмоленко.

Чилийский наставник положительно отзывался о Ярмоленко и заявил, что давно следил за выступлениями украинского футболиста.

Пелегріні
Мануэль Пелегрини, главный тренер "Вест Хэма"

Сейчас Андрей проходит сборы вместе с командой в Швейцарии, а дебютировать за новый клуб сможет 14 июля в товарищеском спарринге.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
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