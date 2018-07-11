Ярмоленко рассказал о причинах перехода в "Вест Хэм"

Украинский полузащитник перебрался в английский "Вест Хэм". Отыграв лишь один год в дортмундской "Боруссии", следующие четыре года футболист проведет в Лондоне.

По данным Sky Sports, "Вест Хэм" выкупил игрока за 17,5 миллиона фунтов стерлингов.

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"Вест Хэм – это большой клуб с хорошими поклонниками, и я рад играть в Премьер-лиге. Это лучшая лига в мире, и я знаю, что в этом клубе создается интересный проект, который хочет достичь высоких результатов, и я взволнован этим вызовом", – заявил Ярмоленко после подписания соглашения.

Стоит отметить, что украинец стал уже пятым приобретением "молотобойцев" под руководством нового тренера Мануэля Пеллегрини.

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