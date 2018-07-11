Ярмоленко рассказал о причинах перехода в "Вест Хэм"
Украинский полузащитник перебрался в английский "Вест Хэм". Отыграв лишь один год в дортмундской "Боруссии", следующие четыре года футболист проведет в Лондоне.
По данным Sky Sports, "Вест Хэм" выкупил игрока за 17,5 миллиона фунтов стерлингов.
Читайте также: Стало известно, когда Ярмоленко дебютирует за "Вест Хэм"
"Вест Хэм – это большой клуб с хорошими поклонниками, и я рад играть в Премьер-лиге. Это лучшая лига в мире, и я знаю, что в этом клубе создается интересный проект, который хочет достичь высоких результатов, и я взволнован этим вызовом", – заявил Ярмоленко после подписания соглашения.
Стоит отметить, что украинец стал уже пятым приобретением "молотобойцев" под руководством нового тренера Мануэля Пеллегрини.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Польские полицейские открыли огонь по украинским заробитчанам: есть раненые23 февраля , 14:01
Vodafone прекратил работу в так называемой "ЛНР"22 февраля , 18:23
В террористической "ДНР" прогремел взрыв: в соцсетях пишут о жертвах20 января , 20:21