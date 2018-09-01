Ярмоленко вновь не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на матч чемпионата Англии
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вновь начнет матч Английской премьер-лиги со скамейки запасных. На этот раз – в игре против "Вулверхэмптона".
Это уже четвертый матч АПЛ, в котором Ярмоленко не выходит в стартовом составе команды. Полузащитник выходил лишь на замену во втором тайме в этих матчах.
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До этого он лишь один раз вышел в стартовом составе в кубке Англии против «Уимблдона»
Источник: 24 канал
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