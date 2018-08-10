Ярмоленко восстановился после травмы и готов к матчу с "Ливерпулем"

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и может дебютировать в АПЛ.

Ярмоленко пропустил последние спарринги "Вест Хэма" из-за микротравмы бедра, однако успел вернуться в общую группу до старта чемпионата.

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"Предсезонка закончилась и думаю, что мы очень хорошо поработали. Кроме трех игроков, которые выбыли на длительные сроки, а это Рид, Кэрролл и Лансини, все остальные в порядке. Ну и еще маленькая проблема в Фернандеса", – цитирует тренера Мануэля Пеллегрини официальный сайт "молотобойцев".

Отметим, что матч "Вест Хэма" против "Ливерпуля" состоится в субботу, 11 августа. Начало – в 15:30.

Напомним, что 11 июля Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэма".

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