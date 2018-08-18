Ярмоленко второй раз подряд не попал в стартовый состав "Вест Хэма"

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начнет матч 2-го тура АПЛ против "Борнмута" на скамейке запасных.

Для украинца это второй раз подряд непопадание в стартовый состав "молотобойцев". Ранее он сыграл лишь 25 минут в матче с "Ливерпулем" (0: 4).

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3️⃣ changes with Chicha and Arnie up front! pic.twitter.com/3F1fRA51SJ — West Ham United (@WestHamUtd) 18 августа 2018 г.

В матче с "Борнмутом" на правом фланге атаки "Вест Хэма", где обычно располагается Ярмоленко, с первых минут сыграет Роберт Снодграсс. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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