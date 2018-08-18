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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Ярмоленко второй раз подряд не попал в стартовый состав "Вест Хэма"

48 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начнет матч 2-го тура АПЛ против "Борнмута" на скамейке запасных.

Для украинца это второй раз подряд непопадание в стартовый состав "молотобойцев". Ранее он сыграл лишь 25 минут в матче с "Ливерпулем" (0: 4).

Читайте также: Бывший игрок "Динамо" и "Карпат" стал одноклубником Ярмоленко в "Вест Хэме"

В матче с "Борнмутом" на правом фланге атаки "Вест Хэма", где обычно располагается Ярмоленко, с первых минут сыграет Роберт Снодграсс. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Новости спорта Андрей Ярмоленко
Источник: 24 Канал
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