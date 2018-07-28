Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" в матче против "Ипсвича"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" начал товарищеский матч с первых минут.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав английского клуба на товарищеский матч против "Ипсвича". Матч начался в 17:00.

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Компанию украинцу на флангах атаки "молотобойцев" составил другой новичок клуба Фелипе Андерсон.

Из предыдущих четырех матчей "Вест Хэма" Ярмоленко сыграл только в двух – против "Уикомба" и "Престона", где отметился результативной передачей. В последнем матче против "Астон Виллы" украинец не играл.

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