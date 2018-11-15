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      Ярмоленко заставил звездного партнера по команде петь гимн Украины: видео

      165 Читати новину українською
      Андрей Ярмоленко
      Андрей Ярмоленко

      Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко разместил в Instagram веселое видео, где вратарь "Вест Хэму" поет гимн Украины.

      На видеоролике Ярмоленко учит коллегу по "Вест Хэму" Фабиана Бальбуена петь украинский гимн.

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      В «Вест Хэме» гимн Украины поёт не только Ярмоленко

      Допис, поширений Dynamomania.com (@dynamomania_com)

      Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ относительно степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба, процесс восстановления займет около шести месяцев.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
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