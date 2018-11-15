Ярмоленко заставил звездного партнера по команде петь гимн Украины: видео
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко разместил в Instagram веселое видео, где вратарь "Вест Хэму" поет гимн Украины.
На видеоролике Ярмоленко учит коллегу по "Вест Хэму" Фабиана Бальбуена петь украинский гимн.
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Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ относительно степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба, процесс восстановления займет около шести месяцев.
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Источник: 24 Канал
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