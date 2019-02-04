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      Ярослав Ракицкий дебютировал за "Зенит" в товарищеском матче

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      Ярослав Ракицкий дебютировал за "Зенит"
      Ярослав Ракицкий дебютировал за "Зенит" / twitter.com/fczenit_en

      Бывший игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который зимой перебрался в "Зенит", дебютировал за новую команду в товарищеском матче.

      Ракицкий дебютировал за "Зенит" в матче против "Дюделанжа" из Люксембурга. Игра завершилась вничью 0:0.

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      Ракицкий отыграл все 90 минут и запомнился несколькими активными подключениями к атакам российской команды.

      К слову, питерский "Зенит" подал список игроков, которые могут принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" попал и украинец Ярослав Ракицкий.

      Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

      Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

      После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

      Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

      Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

      Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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      Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракицький
      Источник: 24 Канал
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