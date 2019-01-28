Ярослав Ракицкий официально перешел в "Зенит": фото

Российский футбольный клуб "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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Официальный Twitter "Зенита" уже взял интервью у новоиспеченного игрока, а также поприветствовал украинца в новом клубе.

Ярослав Ракицкий: «Очень много слышал о болельщиках „Зенита“ и хочу ощутить их поддержку на поле»



Первое интервью новичка сине-бело-голубых: https://t.co/UNQdT2WiJp pic.twitter.com/Mf352xhtsp — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 января 2019 г.

Также переход подтвердил официальный сайт "Шахтера", выразив слова благодарности Ракицкому за преданность клубу.

Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и в течение 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба. ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце.

Ярослав Ракицкий провел 54 поединка за национальную сборную Украины, в которых забил 4 гола.

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