Ярослав Ракицкий покинул сборную Украины: кто заменит футболиста

Ярослав Ракицкий составил компанию Виктору Цыганкову и Владимиру Шепелеву, которые из-за повреждений не помогут национальной дружине в ближайших матчах.

Об этом сообщает 24 Канал.

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У защитника "Шахтера" рецидив травмы колена, футболист даже не смог завершить одну из первых тренировок на сборах в Харькове.

Замену Ракицкому тренерский штаб нашел в "Динамо", вызвав уже не впервые 22-летнего Павла Лукьянчука. Дебют молодого защитника в национальной команде может состояться 31 мая в Женеве, в товарищеской игре против команды Марокко.

Напомним, "Шахтер" уже нашел замену лидерам. Главный тренер горняков Паулу Фонсека рассказал, кого они собираются подписать в ближайшее лето.