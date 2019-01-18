Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в России

Защитник сборной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. На футболиста ждут в России.

Как сообщает Tribuna.com, защитник "Шахтера" может перейти в российский "Зенит" в это трансферное окно.

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Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся на завершающей стадии.

Ракицкий провел в "Шахтере" всю взрослую футбольную карьеру.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 млн евро. Контракт Ракицкого с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

Отметим, что в этом сезоне наставник "горняков" Паулу Фонсека не всегда доверял Ракицкому место в основе своей команды. Следовательно, "Шахтер" ищет нового защитника и, по предварительной информации, договорился о переходе летом Валерия Бондаренко из "Александрии".

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